Москва14 октВести.Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в сообщении
Как пояснили в Росавиации, данные меры были нужны для безопасности полетов. Воздушные гавани были закрыты накануне вечером во вторник, 13 октября, и не работали практически всю ночь.