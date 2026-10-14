В Росавиации сообщили о снятии ограничений на полеты в четырех аэропортах Москвы

Все четыре аэропорта Москвы возобновили свою работу в штатном режиме В Росавиации сообщили о снятии ограничений на полеты в четырех аэропортах Москвы

Москва14 окт Вести.Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вернулись к работе в штатном режиме после снятия ограничений на полеты, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Шереметьево сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении

Как пояснили в Росавиации, данные меры были нужны для безопасности полетов. Воздушные гавани были закрыты накануне вечером во вторник, 13 октября, и не работали практически всю ночь.