Москва21 сен Вести.Аэропорт Саратова в целях безопасности приостановил авиасообщение. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Согласно актуальным данным пресс-службы Росавиации, на данный момент усиленные меры безопасности с ограничением полетов действуют в аэропортах 10 городов, в их числе столичные Внуково и Домодедово, а также воздушные гавани Пензы, Саранска, Ульяновска, Волгограда, Сочи, Геленджика и Калуги. В большинстве регионов объявлена беспилотная опасность.