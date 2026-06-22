Москва22 июнВести.В саратовском аэропорту Гагарин в целях безопасности временно приостановлено обслуживание авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Согласно актуальным данным Росавиации, в настоящее время ограничения на полеты действуют в нескольких аэропортах, включая Шереметьево, Домодедово и Внуково. Столичные авиагавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.