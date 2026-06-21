В Шереметьево ввели частичные ограничения вслед за Внуково и Домодедово

Шереметьево стал третьим аэропортом Москвы с частичными ограничениями В Шереметьево ввели частичные ограничения вслед за Внуково и Домодедово

Москва21 июн Вести.В Московском регионе с частичными ограничениями вечером воскресенья работают уже три аэропорта. Теперь меры введены в Шереметьево, сообщает Росавиация.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами написано в канале ведомства в мессенджере MAX

Эти меры предприняты в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Ранее в Московской области были введены частичные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово.