Москва21 июнВести.В Московском регионе с частичными ограничениями вечером воскресенья работают уже три аэропорта. Теперь меры введены в Шереметьево, сообщает Росавиация.
Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органаминаписано в канале ведомства в мессенджере MAX
Эти меры предприняты в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ранее в Московской области были введены частичные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово.