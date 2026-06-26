В аэропорту Саратова введен запрет на полеты

Аэропорт Саратова прервал авиасообщение В аэропорту Саратова введен запрет на полеты

Москва26 июн Вести.В саратовском аэропорту Гагарин в целях безопасности временно приостановлены полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" на платформе MAX

В ночь на 26 июня усиленные меры безопасности были введены в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода на фоне опасности атаки украинских БПЛА. В то же время столичные воздушные гавани Внуково, Домодедово и Шереметьево начали принимать и отправлять самолеты по согласованию с соответствующими органами. На подлете к Москве силами ПВО сбиты более 20 беспилотников ВСУ.