Москва13 нояВести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие в Самарской области, где погибли четыре человека. Об этом сообщается на канале СК РФ в MAX.
ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на промышленное предприятие в Самарской области (ст. 205 УК РФ)говорится в сообщении
Украинские беспилотники совершили атаку на промышленное предприятие в Самарской области утром пятницы, 13 ноября. По предварительным данным, четыре человека погибли, пять пострадали в результате удара. Обстоятельства происшествия устанавливаются.