СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие в Самарской области

Уголовное дело о теракте завели после удара ВСУ по предприятию под Самарой СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие в Самарской области

Москва13 ноя Вести.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на предприятие в Самарской области, где погибли четыре человека. Об этом сообщается на канале СК РФ в MAX.

ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой вооруженных формирований Украины на промышленное предприятие в Самарской области (ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении

Украинские беспилотники совершили атаку на промышленное предприятие в Самарской области утром пятницы, 13 ноября. По предварительным данным, четыре человека погибли, пять пострадали в результате удара. Обстоятельства происшествия устанавливаются.