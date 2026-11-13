Москва13 нояВести.Одно из промпредприятий Самарской области было атаковано ВСУ утром 13 ноября. Погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в MAX.
По его данным, есть пострадавшие, которым оказывается медпомощь.
Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека – погиблиговорится в публикации
Он заверил, что семьям погибших будет оказана вся возможная поддержка.
Работы ведут экстренные службы, развернут оперативный штаб. Информация дополняется, написал глава региона.