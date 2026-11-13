В Самарской области при атаке ВСУ на промпредприятие погибли четыре человека

Четверо погибли при атаке ВСУ на промпредприятие в Самарской области В Самарской области при атаке ВСУ на промпредприятие погибли четыре человека

Москва13 ноя Вести.Одно из промпредприятий Самарской области было атаковано ВСУ утром 13 ноября. Погибли четыре человека, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в MAX.

По его данным, есть пострадавшие, которым оказывается медпомощь.

Сегодня утром одно из промышленных предприятий региона было атаковано ВСУ. С прискорбием сообщаю, четыре человека – погибли говорится в публикации

Он заверил, что семьям погибших будет оказана вся возможная поддержка.

Работы ведут экстренные службы, развернут оперативный штаб. Информация дополняется, написал глава региона.