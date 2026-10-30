Двое мужчин погибли при ликвидации последствий удара ВСУ в Самарской области

В Самарской области при ликвидации последствий атаки ВСУ погибли двое мужчин Двое мужчин погибли при ликвидации последствий удара ВСУ в Самарской области

Москва30 окт Вести.В Самарской области двое мужчин погибли, ликвидируя последствия удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.

С прискорбием сообщаю, что сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчин написал Вячеслав Федорищев

Глава региона выразил соболезнования родным погибших и назвал земляков героями.

Отмечается, что в результате атаки украинских войск есть пострадавшие. В настоящее время врачи оказывают им помощь.

Губернатор подчеркнул, что власти поддерживают связь с каждой семьей и окажут всю необходимую поддержку.