Москва30 октВести.В Самарской области двое мужчин погибли, ликвидируя последствия удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в мессенджере MAX.
С прискорбием сообщаю, что сегодня жертвами атаки бесчеловечного украинского режима стали двое мужчиннаписал Вячеслав Федорищев
Глава региона выразил соболезнования родным погибших и назвал земляков героями.
Отмечается, что в результате атаки украинских войск есть пострадавшие. В настоящее время врачи оказывают им помощь.
Губернатор подчеркнул, что власти поддерживают связь с каждой семьей и окажут всю необходимую поддержку.