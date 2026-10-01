Москва1 октВести.На территории Самарской области идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщил в MAX губернатор Вячеслав Федорищев.
По данным главы региона, расчеты средств противовоздушной обороны уже сбили несколько беспилотников ВСУ.
Уважаемые жители! Идет отражение атаки вражеских БПЛА по территории Самарской областиговорится в заявлении
Также губернатор напомнил о необходимости соблюдения мер предосторожности и запрете на публикацию кадров с работой ПВО и последствиями атаки.