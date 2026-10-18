После атаки БПЛА на Петербург и Ленобласть СК возбудил дело о теракте

Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Петербург и Ленобласть После атаки БПЛА на Петербург и Ленобласть СК возбудил дело о теракте

Москва18 окт Вести.В связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возбуждено уголовное дело о теракте, сообщает Следственный комитет РФ в MAX.

Ранее сообщалось, что ночью 18 октября беспилотники ВСУ нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего возникли возгорания в трех районах Петербурга, а также на территории нефтяного терминала.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по фактам атак украинских вооруженных формирований на объекты гражданской инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области говорится в публикации

Кроме того, были повреждены частные дома в Кировском районе и многоквартирные дома во Всеволожске и Гатчине Ленинградской области.

Количество пострадавших устанавливается. Следователи работают на местах происшествия. По обнаруженным фрагментам и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она заверила, что действиям причастных к этому преступлению лиц из числа вооруженных формирований Украины будет дана уголовно-правовая оценка.