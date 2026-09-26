После атаки БПЛА на Кубань в пути задерживаются 6 пассажирских поездов

После падения обломков БПЛА на Кубани задерживаются 6 пассажирских поездов После атаки БПЛА на Кубань в пути задерживаются 6 пассажирских поездов

Москва26 сен Вести.Шесть пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Сегодня в 01.05 в связи с падением обломков БПЛА была повреждена контактная сеть на перегоне Северская – Ильская Северо-Кавказской железной дороги. В 06.36 повреждения устранены. В пути следования задерживается 6 пассажирских поездов до 4 часов говорится в сообщении СКЖД в мессенджере МАХ

Вражеские дроны атаковали Кубань в ночь на 26 сентября, субботу. В результате погибли несколько человек, есть пострадавший, он в больнице в тяжелом состоянии.

В результате действий противника повреждено жилое здание, на двух предприятиях в Северском районе начались пожары.