Силы ПВО отражают атаку БПЛА в Краснодаре Мэр Наумов: в Краснодаре идет отражение атаки БПЛА

Москва26 сен Вести.В Краснодаре силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Евгений Наумов.

Внимание! В Краснодаре звучит сигнал "Внимание всем" – идет отражение атаки БПЛА. Жители и гости города, прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, проследуйте в безопасное место предупредил мэр в своем канале на платформе MAX

Согласно данным регионального главка МЧС, опубликованным в МАХ, в Краснодарском крае объявлен режим беспилотной опасности. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения полеты в аэропортах Краснодара и Сочи.