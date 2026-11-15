Москва15 нояВести.Электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, повреждена в Таганроге, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Отмечается, что возгорания в результате атаки не произошло.
Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановленоговорится в заявлении
Кроме того, в квартале Шубин в Таганроге получила повреждения еще одна электроподстанция, возник пожар, в настоящее время ведется работу по ликвидации последствий.
Ранее сообщалось, что в результате воздушной атаки в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции, еще четыре человека получили ранения. В Неклиновском районе на трассе Р-280 повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути.
Всего в регионе сбили около 50 БПЛА, беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.