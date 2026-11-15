При атаке в Таганроге повредили электроподстанцию, обслуживающую железную дорогу

Движение на ж/д остановлено после повреждения подстанции при атаке в Таганроге При атаке в Таганроге повредили электроподстанцию, обслуживающую железную дорогу

Москва15 ноя Вести.Электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, повреждена в Таганроге, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Отмечается, что возгорания в результате атаки не произошло.

Обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка. Движение железнодорожного транспорта приостановлено говорится в заявлении

Кроме того, в квартале Шубин в Таганроге получила повреждения еще одна электроподстанция, возник пожар, в настоящее время ведется работу по ликвидации последствий.

Ранее сообщалось, что в результате воздушной атаки в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции, еще четыре человека получили ранения. В Неклиновском районе на трассе Р-280 повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути.

Всего в регионе сбили около 50 БПЛА, беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.