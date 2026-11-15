Контактная сеть повреждена при падении обломков БПЛА у ж/д станции Таганрог Из-за падения обломков БПЛА на ж/д станции Таганрог повреждена контактная сеть

Москва15 ноя Вести.Ночью 15 ноября в ходе отражения атаки ВСУ на Ростовскую области в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог была повреждена электроподстанция, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в MAX.

В компании проинформировали, что возгорания не произошло, но была нарушена работа контактной сети.

Ранее сообщалось, что погиб старший электромеханик подстанции.

Возгорания не произошло, нарушена работа контактной сети говорится в публикации

Движение по железной дороге в районе Таганрога было приостановлено. СКЖД сообщала о задержке одного поезда и отмене семи пригородных поездов.

После атаки БПЛА в городе был введен локальный режим ЧС.