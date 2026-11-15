Москва15 нояВести.Ночью 15 ноября в ходе отражения атаки ВСУ на Ростовскую области в результате падения обломков БПЛА на станции Таганрог была повреждена электроподстанция, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД) в MAX.
В компании проинформировали, что возгорания не произошло, но была нарушена работа контактной сети.
Ранее сообщалось, что погиб старший электромеханик подстанции.
Возгорания не произошло, нарушена работа контактной сетиговорится в публикации
Движение по железной дороге в районе Таганрога было приостановлено. СКЖД сообщала о задержке одного поезда и отмене семи пригородных поездов.
После атаки БПЛА в городе был введен локальный режим ЧС.