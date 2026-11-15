В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

После атаки БПЛА в Таганроге введен локальный режим ЧС В Таганроге ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Москва15 ноя Вести.Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о введении в городе режима ЧС локального уровня после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область.

Провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заслушала отчеты об обстановке, сложившейся в результате ночной вражеской атаки. Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09.00 отмечается в сообщении в MAX

На трансформаторной подстанции ликвидировано открытое горение. Угроза снята, специалисты обрабатывают территорию.

Глава Таганрога напомнила, что нельзя подходить к обломкам БПЛА.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Таганроге произошел сбой в движении на железной дороге.

При атаке ВСУ в Ростовской области погиб один человек, пятеро пострадали.