Москва15 нояВести.Глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила о введении в городе режима ЧС локального уровня после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область.
Провела внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Заслушала отчеты об обстановке, сложившейся в результате ночной вражеской атаки. Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09.00отмечается в сообщении в MAX
На трансформаторной подстанции ликвидировано открытое горение. Угроза снята, специалисты обрабатывают территорию.
Глава Таганрога напомнила, что нельзя подходить к обломкам БПЛА.
Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в Таганроге произошел сбой в движении на железной дороге.
При атаке ВСУ в Ростовской области погиб один человек, пятеро пострадали.