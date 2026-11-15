Москва15 нояВести.Стало известно о пятом пострадавшем в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Ростовской области.
Как сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь, мужчина пострадал при падении обломов беспилотника на территорию производственного цеха в селе Троицкое Неклиновского района.
Пострадавший госпитализирован в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощьговорится в заявлении
Ранее сообщилось об одном погибшем и четырех пострадавших в результате атаки БПЛА в Ростовской области. Повреждения получили несколько электроподстанций, движение поездов на железной дороге приостановлено, перекрыт участок трассы Р-280.