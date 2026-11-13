При падении обломков БПЛА поврежден 5-этажный жилой дом в Ростовской области

Пятиэтажный жилой дом в Ростовской области поврежден при падении обломков БПЛА При падении обломков БПЛА поврежден 5-этажный жилой дом в Ростовской области

Москва13 ноя Вести.В Ростовской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) поврежден пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем канале в MAX.

В Октябрьском районе повреждены окна в 5-этажном доме. Никто не пострадал. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей уточнил губернатор

Как сообщалось, 13 ноября в ходе ночной воздушной атаки в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м.