Слюсарь: мирный житель госпитализирован после атаки дронов на Ростовскую область

Мирный житель получил ранения при атаке БПЛА на Ростовскую область Слюсарь: мирный житель госпитализирован после атаки дронов на Ростовскую область

Москва5 окт Вести.Один человек ранен в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.

Один мирный житель получил ранения в результате вражеской атаки БПЛА. В Киселевском сельском поселении Красносулинского района водитель поврежденного бензовоза получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь написал глава Ростовской области

По его словам, в трех районах области - Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском - силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников.