Москва5 октВести.Один человек ранен в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере МАХ.
Один мирный житель получил ранения в результате вражеской атаки БПЛА. В Киселевском сельском поселении Красносулинского района водитель поврежденного бензовоза получил множественные ожоги и в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию горбольницы Новошахтинска. Врачи оказывают ему всю необходимую помощьнаписал глава Ростовской области
По его словам, в трех районах области - Мясниковском, Неклиновском и Красносулинском - силы противовоздушной обороны сбили пять беспилотников.