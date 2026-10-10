Москва10 октВести.Мужчина получил ранение в результате воздушной атаки на Ростовскую область, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчинанаписал чиновник утром 10 октября
Пострадавший госпитализирован. Ему оказывается вся необходимая помощь.
Ранее Слюсарь сообщал, что в результате воздушной атаки на Ростовскую область силы противовоздушной обороны ликвидировали порядка 50 беспилотных летательных аппаратов.