Слюсарь сообщил об одном пострадавшем после атаки ВСУ на Ростовскую область

Стало известно об одном пострадавшем после атаки ВСУ на Ростовскую область Слюсарь сообщил об одном пострадавшем после атаки ВСУ на Ростовскую область

Москва24 окт Вести.В Ростовской области в результате массированной атаки со стороны Украины пострадал один человек. Ему оказана вся необходимая помощь, от госпитализации он отказался. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По уточенной информации, один человек пострадал в Миллеровском районе в результате падения обломков БПЛА. Мужчина был доставлен в больницу, ЦРБ г.Миллерово, где ему была оказана вся необходимая помощь. От госпитализации отказался, будет проходить лечение под наблюдением врачей амбулаторно написал губернатор в мессенджере МАХ

Всего за ночь над регионом было уничтожено более 80 вражеских беспилотников. В Ростове-на-Дону обломки упали на территории одного из филиалов Ростовпассажиртранса, повреждения получили здание и 21 автобус.

В Мясниковском районе без электричества остались 172 дома, там фрагменты дронов рухнули на трансформаторную подстанцию.