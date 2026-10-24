Москва24 октВести.В Ростове-на-Дону атака беспилотных летательных аппаратов привела к повреждениям одного из филиалов Ростовпассажиртранса. В частности, ущерб нанесен 21 автобусу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Ростове в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены … 21 автобуснаписал глава области в своем канале
Также ущерб был нанесен зданию технического обслуживания. У него пострадали крыша и остекление.
Пострадавших среди людей по итогам инцидента нет. Возгорания также удалось избежать.