Слюсарь: 21 автобус и техническое здание повреждены в Ростове из-за атаки БПЛА

В Ростове в результате атаки БПЛА поврежден 21 автобус Слюсарь: 21 автобус и техническое здание повреждены в Ростове из-за атаки БПЛА

Москва24 окт Вести.В Ростове-на-Дону атака беспилотных летательных аппаратов привела к повреждениям одного из филиалов Ростовпассажиртранса. В частности, ущерб нанесен 21 автобусу, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростове в результате падения обломков БПЛА на территорию одного из филиалов Ростовпассажиртранса повреждены … 21 автобус написал глава области в своем канале

Также ущерб был нанесен зданию технического обслуживания. У него пострадали крыша и остекление.

Пострадавших среди людей по итогам инцидента нет. Возгорания также удалось избежать.