В Ростове-на-Дону частично действует режим ЧС после массированной атаки БПЛА

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после массированной атаки БПЛА В Ростове-на-Дону частично действует режим ЧС после массированной атаки БПЛА

Москва6 сен Вести.На пострадавших от атаки БПЛА ВСУ улицах Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. Об этом сообщил в MAX глава города Александр Скрябин.

Такое решение было принято после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА говорится в сообщении

Уточняется, что утром воскресенья, 6 сентября, в результате массированной воздушной атаки в Ростове-на-Дону были повреждены многоквартирные и частные дома, административные здания, автомобили.