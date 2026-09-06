Москва6 сенВести.На пострадавших от атаки БПЛА ВСУ улицах Ростова-на-Дону ввели режим ЧС. Об этом сообщил в MAX глава города Александр Скрябин.
Такое решение было принято после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛАговорится в сообщении
Уточняется, что утром воскресенья, 6 сентября, в результате массированной воздушной атаки в Ростове-на-Дону были повреждены многоквартирные и частные дома, административные здания, автомобили.