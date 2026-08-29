Москва29 авгВести.Власти Ростова-на-Дону приняли решение о частичном введении режима ЧС на фоне ударов со стороны украинских БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.
Он отметил, что режим будет затрагивать только непосредственно места прилетов.
Принято решение ввести режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛАнаписал он в своем канале в MAX
Также будет организована работа оперативного штаба и комиссий по оценке ущерба. Состоится обход для оценки и фиксации ущерба.
У пострадавших будут приняты заявления на оказание материальной помощи.