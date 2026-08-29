В местах поврежденных от БПЛА домов в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове-на Дону частично введен режим ЧС после атак БПЛА В местах поврежденных от БПЛА домов в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Москва29 авг Вести.Власти Ростова-на-Дону приняли решение о частичном введении режима ЧС на фоне ударов со стороны украинских БПЛА. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Он отметил, что режим будет затрагивать только непосредственно места прилетов.

Принято решение ввести режим ЧС в границах домов, где нанесен ущерб после падения БПЛА написал он в своем канале в MAX

Также будет организована работа оперативного штаба и комиссий по оценке ущерба. Состоится обход для оценки и фиксации ущерба.

У пострадавших будут приняты заявления на оказание материальной помощи.