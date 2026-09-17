В Таганроге потушили пожар, возникший после атаки украинских БПЛА 12 сентября Возникший из-за атаки БПЛА 12 сентября пожар в Таганроге ликвидирован

Москва17 сен Вести.Специалисты потушили продолжавшийся несколько дней пожар в Таганроге, который возник после атаки БПЛА. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова в MAX.

Ликвидация очага возгорания полностью завершена пишет она

Камбулова поблагодарила жителей города за терпение, а сотрудников экстренных служб – за слаженную работу и профессионализм.

Украинские боевики атаковали Таганрог в ночь на 12 сентября. Из-за ударов БПЛА повреждения получили 16 коммерческих объектов, в некоторых из них произошли пожары. Также пострадали семь жилых помещений и пять автомобилей.