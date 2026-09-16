Москва16 сенВести.В Таганроге продолжают тушить возгорание, начавшееся в результате атаки ВСУ, сообщила глава города Светлана Камбулова.
По ликвидации последствий ЧП от 12 сентября. Ликвидация возгорания продолжается в круглосуточном режиме. Знаю, как непросто, знаю, что есть перебои с подачей водоснабжения в домах. Это связано с необходимостью дополнительного забора воды для пожаротушениянаписала градоначальник в мессенджере МАХ
Она добавила, что на месте также работают сотрудники Роспотребнадзора, которые проводят отбор проб воздуха на наличие опасной концентрации вредных веществ. Пока угрозы не выявлено.
Украинские беспилотники атаковали город в ночь на 12 сентября, субботу. Повреждения получили 16 коммерческих объектов, в части из них произошли пожары, семь жилых помещений и пять автомобилей.