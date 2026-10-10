До 25 увеличилось число поездов, задержанных из-за атаки БПЛА на мост в Ростове

Число задержанных в Ростовской области поездов увеличилось до 25 До 25 увеличилось число поездов, задержанных из-за атаки БПЛА на мост в Ростове

Москва10 окт Вести.Число задержанных поездов из-за атаки БПЛА и повреждения железнодорожного моста в Ростове-на-Дону увеличилось до 25. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Из-за временной приостановки движения в связи с атакой БПЛА и повреждением разводного железнодорожного моста на участке Ростов – Батайск в настоящее время в пути следования задерживаются 25 пассажирских поездов... Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам говорится в сообщении

Так, от графика отстают поезда №103 Адлер – Москва, №29 Новороссийск – Москва, №79 Сириус – Архангельск, №35 Адлер – Санкт-Петербург, №37 Сириус – Нижний Новгород, №3 Кисловодск – Москва, №115 Адлер – Томск, №101 Адлер – Москва, №309 Адлер – Воркута, №303 Сухум – Москва, №61 Нальчик – Москва и №157 Новороссийск – Москва.

Также опаздывают поезда №118 Самара – Адлер, №104 Москва – Адлер, №12 Москва – Анапа, №122 Санкт-Петербург – Новороссийск, №152 Москва – Анапа, №820 Ростов-на-Дону – Новороссийск, №30 Москва – Новороссийск, №102 Москва – Адлер, №170 Москва – Минеральные Воды, №806 Таганрог – Новороссийск, №252 Санкт-Петербург – Владикавказ, №158 Москва – Новороссийск и №340 Нижний Новгород – Новороссийск.

Отмечается, что всех пассажиров поездов, задерживающихся более чем на 4 часа, обеспечили питанием.

Ранее сообщалось, что движение по железнодорожному мосту восстановлено.