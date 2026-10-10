В Ростовской области задерживаются 14 пассажирских поездов Из-за поврежденного моста в Ростовской области задерживаются 14 поездов

Москва10 окт Вести.В Ростовской области в результате повреждения железнодорожного моста задерживаются 14 пассажирских поездов и две электрички, сейчас движение по мосту идет в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Разводной железнодорожный мост был поврежден на участке Ростов – Батайск. движение было приостановлено по обоим путям.

В 07.49 мск движение по обоим путям железнодорожного моста осуществляется в штатном режиме. В настоящий момент в пути следования от 57 минут до 3 часов 40 минут задерживаются 14 пассажирских и 2 пригородных поезда говорится в сообщении

Отмечается, что пассажиры задержанного более чем на четыре часа поезда №29 Новороссийск – Москва обеспечены питанием и водой.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек поездов, добавили в СКЖД.