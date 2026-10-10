Москва10 октВести.В Ростовской области в результате повреждения железнодорожного моста задерживаются 14 пассажирских поездов и две электрички, сейчас движение по мосту идет в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Разводной железнодорожный мост был поврежден на участке Ростов – Батайск. движение было приостановлено по обоим путям.
В 07.49 мск движение по обоим путям железнодорожного моста осуществляется в штатном режиме. В настоящий момент в пути следования от 57 минут до 3 часов 40 минут задерживаются 14 пассажирских и 2 пригородных поездаговорится в сообщении
Отмечается, что пассажиры задержанного более чем на четыре часа поезда №29 Новороссийск – Москва обеспечены питанием и водой.
Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек поездов, добавили в СКЖД.