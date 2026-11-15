Москва15 нояВести.Пассажирские поезда в Ростовской области следуют по временной схеме движения, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Речь идет о составах на направлениях Таганрог – Ростов и Таганрог – Успенская.
Напомним, что сегодня ночью в результате падения обломков БПЛА была повреждена электроподстанция на станции Таганрог и нарушена работа контактной сети на перегоне Неклиновка – Марцевоговорится в заявлении СКЖД в MAX
Отмечается, что ряд поездов уже миновал барьерные участки.
Сейчас ведется работа по устранению последствия произошедшего. В СКЖД подчеркнули, что железнодорожники делают все возможное для возобновления движения в штатном режиме.