Пассажирские поезда в Ростовской области пустили по временной схеме из-за БПЛА

При движении поездов в Ростовской области используют временную схему Пассажирские поезда в Ростовской области пустили по временной схеме из-за БПЛА

Москва15 ноя Вести.Пассажирские поезда в Ростовской области следуют по временной схеме движения, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Речь идет о составах на направлениях Таганрог – Ростов и Таганрог – Успенская.

Напомним, что сегодня ночью в результате падения обломков БПЛА была повреждена электроподстанция на станции Таганрог и нарушена работа контактной сети на перегоне Неклиновка – Марцево говорится в заявлении СКЖД в MAX

Отмечается, что ряд поездов уже миновал барьерные участки.

Сейчас ведется работа по устранению последствия произошедшего. В СКЖД подчеркнули, что железнодорожники делают все возможное для возобновления движения в штатном режиме.