Режим ЧС ввели в Ростовской области в связи со сходом 27 вагонов с рельсов

В Ростовской области ввели режим ЧС после схода 27 вагонов грузового поезда Режим ЧС ввели в Ростовской области в связи со сходом 27 вагонов с рельсов

Москва21 сен Вести.В Ростовской области после схода вагонов грузового поезда с рельсов ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что всего с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов. Пострадавших нет.

Постановлением администрации Орловского района от 20.09.2026 введен режим ЧС написано в публикации

В настоящее время известно о том, что 43 поврежденных вагона отбуксировано на станцию "Двойная". Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Ранее сообщалось также о том, что часть поездов на юге страны будет следовать по измененным маршрутам.