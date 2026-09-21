Москва21 сенВести.В Ростовской области после схода вагонов грузового поезда с рельсов ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что всего с железнодорожного полотна сошли 27 вагонов. Пострадавших нет.
Постановлением администрации Орловского района от 20.09.2026 введен режим ЧСнаписано в публикации
В настоящее время известно о том, что 43 поврежденных вагона отбуксировано на станцию "Двойная". Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Ранее сообщалось также о том, что часть поездов на юге страны будет следовать по измененным маршрутам.