Москва31 авгВести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в связи с объективными логистическими сложностями, связанными с вывозом зерна нового урожая, в регионе введен режим ЧС.
Совместно с Минсельхозом России прорабатываются возможные меры поддержки наших аграриев с целью обеспечения их стабильной работыотмечается в сообщении в MAX
На данный момент селяне убирают поздние зерновые культуры. Обмолочено более 15 тысяч га. Также убирают масличные культуры. Урожайность подсолнечника - 16 центнеров с гектара.