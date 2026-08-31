Из-за проблем с вывозом зерна нового урожая в Ростовской области ввели режим ЧС

В Ростовской области введен режим ЧС на фоне проблем с вывозом зерна Из-за проблем с вывозом зерна нового урожая в Ростовской области ввели режим ЧС

Москва31 авг Вести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в связи с объективными логистическими сложностями, связанными с вывозом зерна нового урожая, в регионе введен режим ЧС.

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На данный момент селяне убирают поздние зерновые культуры. Обмолочено более 15 тысяч га. Также убирают масличные культуры. Урожайность подсолнечника - 16 центнеров с гектара.