Москва28 авгВести.На территории Ростовской области введен режим чрезвычайно ситуации из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в правительстве региона.
Режим начал действовать с 18.00 мск 28 августа.
Признать чрезвычайной ситуацию регионального характера, сложившуюся начиная с 10 июля 2026 г. на территории Ростовской области, обусловленную прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне вследствие атак вооруженных формирований Украины на объекты логистической инфраструктуры, которые повлекли скопление в сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукцииследует из документа
Отмечается, что в связи с этим возник риск нарушения условий жизнедеятельности населения и возникновения значительного материального ущерба.
Установлен региональный уровень реагирования, зоной ЧС определена вся область.