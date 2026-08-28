В Ростовской области ввели режим ЧС из-за остановки работы портов Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за остановки работы портов

Москва28 авг Вести.На территории Ростовской области введен режим чрезвычайно ситуации из-за прекращения работы портов и нарушения судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Юрий Слюсарь, сообщили в правительстве региона.

Режим начал действовать с 18.00 мск 28 августа.

Признать чрезвычайной ситуацию регионального характера, сложившуюся начиная с 10 июля 2026 г. на территории Ростовской области, обусловленную прекращением работы портов и нарушением морского судоходства в Азово-Черноморском бассейне вследствие атак вооруженных формирований Украины на объекты логистической инфраструктуры, которые повлекли скопление в сельскохозяйственных товаропроизводителей значительных объемов сельскохозяйственной продукции следует из документа

Отмечается, что в связи с этим возник риск нарушения условий жизнедеятельности населения и возникновения значительного материального ущерба.

Установлен региональный уровень реагирования, зоной ЧС определена вся область.