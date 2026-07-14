Москва14 июл Вести.Минсельхозпрод Ростовской области совместно с экспортерами работает над альтернативными маршрутами отгрузки зерна из-за ситуации с судоходством в Азовском море. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко.

Мы начали прорабатывать решения для устойчивой работы всей логистической цепочки говорится в сообщении

Министр подчеркнула, что сейчас главный приоритет - обеспечить стабильную отгрузку зерна нового урожая.