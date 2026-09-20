Москва20 сенВести.Южная транспортная прокуратура сообщила о сходе вагонов грузового поезда с рельсов в Ростовской области. Об этом ведомство пишет в Telegram-канале.
Сегодня, 20 сентября 2026 года, на перегоне станций Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги допущен сход подвижного состава грузового поездаговорится в сообщении
Никто не пострадал. К месту происшествия прибыл Сальский транспортный прокурор.
Начата проверка исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.