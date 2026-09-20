В Ростовской области состав грузового поезда сошел с рельсов

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области В Ростовской области состав грузового поезда сошел с рельсов

Москва20 сен Вести.Южная транспортная прокуратура сообщила о сходе вагонов грузового поезда с рельсов в Ростовской области. Об этом ведомство пишет в Telegram-канале.

Сегодня, 20 сентября 2026 года, на перегоне станций Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги допущен сход подвижного состава грузового поезда говорится в сообщении

Никто не пострадал. К месту происшествия прибыл Сальский транспортный прокурор.

Начата проверка исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.