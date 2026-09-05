Москва5 сенВести.В Нижегородской области на станции Правдинск при маневровых работах сошли с путей два грузовых вагона. Об этом сообщила Горьковская железная дорога в своем Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошел утром 5 сентября.
Сегодня, 5 сентября, в 05.46 на станции Правдинск Горьковской железной дороги при производстве маневровых работ произошел сход двух вагонов грузового поездаговорится в публикации
В результате ЧП никто не пострадал.
Поезда следуют через станцию с ограничением скорости. К месту уже выехал восстановительный состав.
Обстоятельства случившегося устанавливаются, подробности уточняются.