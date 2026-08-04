Москва4 авгВести.На станции Юдино в Республике Татарстан сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда, сообщает Горьковская железная дорога в мессенджере MAX. Уточняется, что это произошло сегодня, 4 августа, в 13.29.
На станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поездаговорится в публикации
Пострадавших нет, движение пассажирских поездов на станции не прерывается. Причины ЧП выясняются, к ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд, сообщили в филиале РЖД.