У станции Юдино в Татарстане сошли с рельсов 4 вагона грузового поезда

Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Татарстане У станции Юдино в Татарстане сошли с рельсов 4 вагона грузового поезда

Москва4 авг Вести.На станции Юдино в Республике Татарстан сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда, сообщает Горьковская железная дорога в мессенджере MAX. Уточняется, что это произошло сегодня, 4 августа, в 13.29.

На станции Юдино Горьковской железной дороги произошел сход четырех вагонов грузового поезда говорится в публикации

Пострадавших нет, движение пассажирских поездов на станции не прерывается. Причины ЧП выясняются, к ликвидации последствий привлечен восстановительный поезд, сообщили в филиале РЖД.