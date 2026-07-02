В Татарстане из-за схода вагонов задерживаются пять пассажирских поездов

В Татарстане задержаны пять пассажирских поездов из-за схода вагонов В Татарстане из-за схода вагонов задерживаются пять пассажирских поездов

Москва2 июл Вести.На перегоне Корса-Арск Горьковской железной дороги Республики Татарстан произошел сход с рельс трех колесных пар двух вагонов хозяйственного поезда. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

К месту ЧП была направлена оперативная группа Арского пожарно-спасательного гарнизона. Восстановительный поезд для подъема вагонов направлен со станции Юдино г. Казани. В 05.15 по свободному пути организовано реверсивное движение.

По состоянию на 06.50 произошла задержка двух пригородных электричек от 50 минут до 1 часа 45 минут, и 5 пассажирских поездов дальнего следования от полутора до двух часов говорится в сообщении

В настоящее время проводится расцепление вагонов, чтобы установить на рельсы сошедшие колесные пары.

На месте происшествия работают 33 человека, в том числе двое от МЧС России 2. Привлечено 12 единиц техники, 1 – от МЧС. Пострадавших нет.