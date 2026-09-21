Маршрут следования 15 поездов изменен после схода вагонов в Ростовской области

Из-за схода вагонов в Ростовской области 15 поездов изменили маршрут следования Маршрут следования 15 поездов изменен после схода вагонов в Ростовской области

Москва21 сен Вести."Федеральная пассажирская компания" изменила маршрут следования некоторых поездов после схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут в Ростовской области. Подробности сообщаются в Telegram-канале компании, передает ТАСС.

В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут ряд поездов проследует измененным маршрутом говорится в сообщении

Изменения коснулись 15 поездов.

Сход вагонов грузового состава произошел 20 сентября. Произошло аварийное отключение контактной сети, нарушен габарит соседнего пути. Никто не пострадал.