Москва21 сенВести."Федеральная пассажирская компания" изменила маршрут следования некоторых поездов после схода вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут в Ростовской области. Подробности сообщаются в Telegram-канале компании, передает ТАСС.
В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Двойная - Ельмут ряд поездов проследует измененным маршрутомговорится в сообщении
Изменения коснулись 15 поездов.
Сход вагонов грузового состава произошел 20 сентября. Произошло аварийное отключение контактной сети, нарушен габарит соседнего пути. Никто не пострадал.