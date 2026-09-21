ФПК изменила маршруты для поездов из-за схода вагонов в Ростовской области

На юге РФ изменены маршруты следования поездов после сходов вагонов под Ростовом ФПК изменила маршруты для поездов из-за схода вагонов в Ростовской области

Москва21 сен Вести.Поездам изменили маршруты следования на юге России. Об этом стало известно из сообщения Федеральной пассажирской компании.

Причины – сход вагонов грузового поезда в Ростовской области. Это произошло 20 сентября.

В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги ряд поездов проследует измененным маршрутом в обход барьерного места написано в канале ФПК

Из-за инцидента на железной дороге поезда будут следовать на юг через станции Волгоград, Морозовская, Лихая и Батайск. На основной маршрут они выйдут на станции Тихорецкая.

А с юга страны они будут ехать через станции Тихорецкая, Батайск, Лихая и Морозовская. На основной маршрут они выйдут на станции Волгоград.