РЖД: более 30 поездов следуют измененными маршрутами из-за ЧП под Ростовом

Более 30 поездов изменили маршруты из-за ЧП под Ростовом РЖД: более 30 поездов следуют измененными маршрутами из-за ЧП под Ростовом

Москва21 сен Вести.Более 30 пассажирских поездов следуют измененными маршрутами из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, для перевозки пассажиров также задействованы автобусы. Об этом сообщили в РЖД.

В настоящее время более 30 поездов следуют изменённым маршрутом. Пассажиров поездов, которые идут в обход барьерного места, доставляем автотранспортом до станций назначения. Автобусами уже воспользовались более 600 человек сказано в сообщении

Для перевозки пассажиров на участке Волгоград – Куберле назначен поезд №901/902. Также прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что 21 сентября для четырех поездов из Сириуса, Адлера и Новороссийска было изменено время отправления с начальных станций.