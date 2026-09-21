Москва21 сенВести.Более 30 пассажирских поездов следуют измененными маршрутами из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области, для перевозки пассажиров также задействованы автобусы. Об этом сообщили в РЖД.
В настоящее время более 30 поездов следуют изменённым маршрутом. Пассажиров поездов, которые идут в обход барьерного места, доставляем автотранспортом до станций назначения. Автобусами уже воспользовались более 600 человексказано в сообщении
Для перевозки пассажиров на участке Волгоград – Куберле назначен поезд №901/902. Также прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров, добавили в компании.
Ранее сообщалось, что 21 сентября для четырех поездов из Сириуса, Адлера и Новороссийска было изменено время отправления с начальных станций.