Несколько поездов изменят время отправления из-за схода вагонов под Ростовом

Ряд поездов изменят время отправления из-за схода вагонов под Ростовом Несколько поездов изменят время отправления из-за схода вагонов под Ростовом

Москва21 сен Вести.Четыре пассажирских поезда изменят время отправления с начальных станций 21 сентября из-за схода грузовых вагонов в Ростовской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Речь идет о поездах, следующих из Сириуса, Адлера и Новороссийска.

Из-за временной приостановки движения на перегоне Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги изменяется время отправления поездов с начальных станций: №14 Сириус – Саратов отправится 21 сентября не ранее 21.30 вместо 18.02; №270 Адлер – Чита отправится 21 сентября не ранее 23.30 вместо 17.22; №346 Адлер – Нижневартовск отправится 21 сентября не ранее 20.00 вместо 19.10; №254 Новороссийск – Уфа отправится 21 сентября не ранее 20.10 вместо 19.15 сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что из-за инцидента на железной дороге поезда будут следовать на юг через станции Волгоград, Морозовская, Лихая и Батайск. На основной маршрут они выйдут на станции Тихорецкая.

20 сентября в Ростовской области сошли несколько вагонов грузового состава. Произошло аварийное отключение контактной сети, нарушен габарит соседнего пути. Никто не пострадал.