Москва6 сенВести.В Ростовской области движение поездов восстановлено после того, как обломки дрона повредили локомотив в Чертковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
По его словам, к 9.40 были завершены все необходимые мероприятия, и составы продолжили следовать по маршрутам в порядке очереди.
По состоянию на 9.40 на железной дороге обеспечены мероприятия по возобновлению движения поездов. Составы продолжили движение в порядке очередностинаписал Юрий Слюсарь
Ранее из-за инцидента задерживались семь пассажирских поездов. Отставание от графика составляло около трех часов.