В Ростовской области восстановили движение поездов после падения обломков БПЛА

В Ростовской области поезда пошли по графику после инцидента с дроном В Ростовской области восстановили движение поездов после падения обломков БПЛА

Москва6 сен Вести.В Ростовской области движение поездов восстановлено после того, как обломки дрона повредили локомотив в Чертковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

По его словам, к 9.40 были завершены все необходимые мероприятия, и составы продолжили следовать по маршрутам в порядке очереди.

По состоянию на 9.40 на железной дороге обеспечены мероприятия по возобновлению движения поездов. Составы продолжили движение в порядке очередности написал Юрий Слюсарь

Ранее из-за инцидента задерживались семь пассажирских поездов. Отставание от графика составляло около трех часов.