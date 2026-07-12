Москва12 июлВести.На трассе М-4 "Дон", ранее атакованной украинскими беспилотниками, полностью восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в MAX.
Движение на участке трассы М4 "Дон" в южном направлении полностью восстановленоговорится в сообщении
Отмечается, что последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности.
Ранее сообщалось о падении фрагментов БПЛА на 885 км трассы "Дон". Никто не пострадал в результате происшествия.