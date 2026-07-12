Движение на трассе М-4 "Дон" восстановили после атаки БПЛА

Движение на атакованной дронами ВСУ трассе М-4 "Дон" восстановлено Движение на трассе М-4 "Дон" восстановили после атаки БПЛА

Москва12 июл Вести.На трассе М-4 "Дон", ранее атакованной украинскими беспилотниками, полностью восстановили движение автотранспорта. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в MAX.

Движение на участке трассы М4 "Дон" в южном направлении полностью восстановлено говорится в сообщении

Отмечается, что последствия падения обломков БПЛА ликвидированы. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности.

Ранее сообщалось о падении фрагментов БПЛА на 885 км трассы "Дон". Никто не пострадал в результате происшествия.