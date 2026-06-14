Москва14 июнВести.На территории Ярославской области отменен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Евраев.
Кроме того, по данным Росавиации, возобновил работу аэропорт Ярославля Туношна, который временно не принимал и не отправлял рейсы по соображениям безопасности.
Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской областинаписал глава региона
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 июня, украинские беспилотные летательные аппараты несколько раз атаковали Ярославскую область. В Ярославле дважды перекрывали движение на выезде в сторону Москвы, повреждено топливохранилище.