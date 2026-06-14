После массированной атаки дронов в Ярославской области отменили опасность БПЛА Беспилотная опасность отменена в Ярославской области, открыт аэропорт Ярославля

Москва14 июн Вести.На территории Ярославской области отменен режим беспилотной опасности, сообщил в мессенджере MAX губернатор Михаил Евраев.

Кроме того, по данным Росавиации, возобновил работу аэропорт Ярославля Туношна, который временно не принимал и не отправлял рейсы по соображениям безопасности.

Отбой беспилотной опасности на территории Ярославской области написал глава региона

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 14 июня, украинские беспилотные летательные аппараты несколько раз атаковали Ярославскую область. В Ярославле дважды перекрывали движение на выезде в сторону Москвы, повреждено топливохранилище.