Ночью в Ростовской области сбили более 20 БПЛА, повреждены танкер и автодорога Более 20 БПЛА сбили ночью в Ростовской области, повреждены танкер и автодорога

Москва12 июл Вести.Ночью 12 июля в Ростовской области в результате атаки более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) был поврежден участок трассы "Дон" и танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено более двух десятков БПЛА… Обломки БПЛА обнаружены на трассе М4 "Дон" на 885 км по направлению на юг. Движение на данном участке перекрыто… Поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Возникший пожар локализован проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ростовской области уточнил, что в обоих случаях никто из людей не пострадал. Участок трассы "Дон" взят под охрану, поток автомобилей направлен через поселок Тарасовский. Вместе с тем, по его словам, атакованный БПЛА танкер был пуст, угрозы разлива нефтепродуктов нет.

В целом, как отметил Слюсарь, ночью вражеской воздушной атаке подверглись города Таганрог и Каменск-Шахтинский, а также Таганрогский залив и четыре района - Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский.