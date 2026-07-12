При атаке БПЛА ВСУ был поврежден танкер, заходивший в Азово-Черноморский канал Заходивший в Азово-Черноморский канал танкер был поврежден дроном ВСУ

Москва12 июл Вести.В результате атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области был поврежден танкер, заходивший в Азово-Черноморский морской канал. Об этом сообщил в MAX глава региона Юрий Слюсарь.

Уточняется, что в ночь на воскресенье, 12 июля, в Ростовской области уничтожили более 20 БПЛА.

Поврежден танкер при заходе в Азово-Черноморский морской канал. Возникший пожар локализован пишет Слюсарь

Также обломки беспилотника упали на трассу М-4 "Дон" на 885 км по направлению на юг. Участок временно перекрыли, затем, когда последствия атаки были ликвидированы, движение по нему запустили вновь.