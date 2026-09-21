Движение поездов в Ростовской области восстановлено по одному пути

В Ростовской области восстановлено движение поездов по одному пути Движение поездов в Ростовской области восстановлено по одному пути

Москва21 сен Вести.Движение поездов на перегоне Двойная – Ельмут в Ростовской области восстановлено по одному пути, пассажирские составы следуют в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

21 сентября в 21.19 открыто движение поездов по одному пути на перегоне Двойная – Ельмут Северо-Кавказской железной дороги. Пассажирские поезда следуют по своим маршрутам по временному графику в реверсивном режиме говорится в сообщении

Сейчас порядка 350 железнодорожников продолжают восстановительные работы на втором пути.

На Северо-Кавказской железной дороге работает штаб по устранению последствий схода вагонов, добавили в пресс-службе.

20 сентября в Ростовской области несколько вагонов грузового состава сошли с рельсов. Произошло аварийное отключение контактной сети, также был нарушен габарит соседнего пути. Из-за инцидента поезда следуют на юг через станции Волгоград, Морозовская, Лихая и Батайск. На основной маршрут они выйдут на станции Тихорецкая.