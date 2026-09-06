Москва6 сенВести.На перегоне Бельково – Киржач во Владимирской области запущено движение поездов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
В настоящее время составы следуют по одному пути в реверсивном режиме.
Восстановительные работы на месте ДТП продолжаютсяговорится в заявлении МЖД в MAX
Ранее сообщалось, что следовавший по маршруту Александров — Орехово-Зуево электропоезд врезался в грузовик, водитель которого выехал на пути около станции Бельково. Погиб шофер автомобиля, пострадавших среди пассажиров электрички и железнодорожников нет.
Два вагона сошли с рельсов. Также произошел сход тележки третьего вагона, повреждена инфраструктура железной дороги.
В ликвидации последствий ЧП участвуют более 150 человек, задействованы два восстановительных поезда.