Реверсивное движение запущено после ЧП на перегоне Бельково – Киржач

МЖД: на перегоне Бельково – Киржач открыто реверсивное движение Реверсивное движение запущено после ЧП на перегоне Бельково – Киржач

Москва6 сен Вести.На перегоне Бельково – Киржач во Владимирской области запущено движение поездов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

В настоящее время составы следуют по одному пути в реверсивном режиме.

Восстановительные работы на месте ДТП продолжаются говорится в заявлении МЖД в MAX

Ранее сообщалось, что следовавший по маршруту Александров — Орехово-Зуево электропоезд врезался в грузовик, водитель которого выехал на пути около станции Бельково. Погиб шофер автомобиля, пострадавших среди пассажиров электрички и железнодорожников нет.

Два вагона сошли с рельсов. Также произошел сход тележки третьего вагона, повреждена инфраструктура железной дороги.

В ликвидации последствий ЧП участвуют более 150 человек, задействованы два восстановительных поезда.