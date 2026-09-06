На месте ДТП поезда и фуры во Владимирской области работает более 150 человек

Последствия столкновения поезда и фуры на переезде устраняют более 150 человек На месте ДТП поезда и фуры во Владимирской области работает более 150 человек

Москва6 сен Вести.Железнодорожники проводят восстановительные работы на месте столкновения фуры и поезда на переезде во Владимирской области, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Задействованы два восстановительных поезда, в работах участвуют более 150 человек.

Железнодорожники проводят работы по возвращению сошедших в результате происшествия вагонов на рельсы и восстановлению поврежденной инфраструктуры говорится в заявлении МЖД в MAX

Сейчас нет движения поездов на перегоне Бельково – Киржач, где произошло ЧП. Для доставки пассажиров назначены компенсационные автобусы. Кроме того, для проезда автомобилей закрыт переезд на 15 километре трассы Киржач - Александров у станции Бельково.

Ранее сообщалось, что на станции Бельково водитель грузовика выехал на пути перед приближающейся электричкой Александров — Орехово-Зуево. Машинист попытался затормозить, но расстояния не хватило и поезд снес грузовую машину.

Погиб шофер фуры, никто из пассажиров электропоезда и железнодорожников не пострадал. Два вагона сошли с рельсов. Также произошел сход тележки третьего вагона, повреждена инфраструктура железной дороги.