Водитель грузовика погиб при столкновении с электричкой во Владимирской области

Александровская электричка снесла фуру на переезде под Владимиром, погиб человек Водитель грузовика погиб при столкновении с электричкой во Владимирской области

Москва6 сен Вести.На переезде во Владимирской области электричка снесла грузовик "Тонар". Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по региону.

В 10.23 06.09.2026 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП электропоезда с грузовым автомобилем по адресу: Киржачский МО, железнодорожная станция "Бельково" Московской железной дороги. говорится в сообщении

Водитель фуры погиб. Движение по железнодорожной ветке остановлено.

В ликвидации последствий ДТП участвовали 25 человек и 9 единиц техники.