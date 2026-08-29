Москва29 авгВести.В Новосибирской области велосипедист погиб, попав под грузовой поезд. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.
Трагедия произошла 28 августа, в пятницу, на станции Сузун.
Грузовым поездом был смертельно травмирован 37-летний мужчина, который пересекал железнодорожные пути на велосипеде в наушниках и не услышал приближающегося состава. От полученных травм пострадавший скончался на местеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту организована проверка.