Велосипедист погиб, попав под грузовой поезд в Новосибирской области

В Новосибирской области велосипедист попал под грузовой поезд и погиб Велосипедист погиб, попав под грузовой поезд в Новосибирской области

Москва29 авг Вести.В Новосибирской области велосипедист погиб, попав под грузовой поезд. Об этом сообщает Восточное МСУТ СК России.

Трагедия произошла 28 августа, в пятницу, на станции Сузун.

Грузовым поездом был смертельно травмирован 37-летний мужчина, который пересекал железнодорожные пути на велосипеде в наушниках и не услышал приближающегося состава. От полученных травм пострадавший скончался на месте говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту организована проверка.